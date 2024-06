Capaccio Paestum: bomba carta nella centralissima via Parri

Sono in corso in questi minuti le indagini riguardo al ritrovamento di una bomba carta lasciata in via Parri, centralissima strada di Capaccio Scalo. Non si sa se sia trattato di un atto intimidatorio.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, gli agenti Polizia Municipale al comando di Sofia Strafella e i carabinieri. Stando alle primissime ricostruzioni l’avrebbe lasciata un’automobile nera in corsa.

Dinanzi una fortissima esplosione e al polverone fitto alzatosi dal terreno adiacente, i passanti si sarebbero preoccupati e avrebbero allertato le forze dell’ordine, ma per fortuna, nessun danno è stato riportato a persone o cose.

Le indagini sono in corso. Seguono aggiornamenti.