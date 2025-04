Capaccio Paestum, avviate procedure per accertare la morte cerebrale del giovane Pietro

È ricoverato ed intubato, presso il Reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno da lunedì sera, il quindicenne Pietro S., ritrovato a Capaccio Capoluogo in una pozza di sangue.

Mentre gli inquirenti indagano per capire cosa possa essere accaduto dopo aver escluso la pista del pestaggio, in città si prega per la giovane vita di Pietro, ora attaccata ad un filo.

Le condizioni del giovane

Le condizioni di Pietro sono gravissime: è di pochi minuti fa la notizia che sono stati avviati gli accertamenti per dichiarare la morte cerebrale.

La procedura, che richiede un preciso protocollo sanitario, è stata comunicata anche alla procura di Salerno.

Le iniziative

Ieri sera, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo di Capaccio Capoluogo tante persone hanno preso parte alla veglia di preghiera, questa sera, invece, la comunità si riunirà per la fiaccolata a cui seguirà la Santa Messa officiata da Don Mimmo Rossi. Si prega e si spera per la vita di un giovane tanto solare e amato da tutti.

Intanto le indagini per capire cosa possa essere accaduto continuano.