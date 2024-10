Capaccio Paestum, auto in fiamme a Foce Sele: si indaga

Ieri sera, verso le ore 21:00, nel comune di Capaccio Paestum, gli agenti della locale Polizia Municipale al comando di Sofia Strafella, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione congiunta in seguito all’incendio di un’auto, una Toyota Yaris appartenente ad un uomo residente in un altro comune della provincia di Salerno.

Le prime ricostruzioni

L’incendio del veicolo, stando ad alcuni elementi emersi dai primi rilievi, potrebbe anche essere di natura dolosa. A quanto pare, sul sedile dell’auto, ad operazioni di spegnimento concluse, è stato notato un corpo estraneo, con ogni probabilità un tubo della marmitta, situazione, però, di cui il proprietario del veicolo avrebbe dichiarato di essere all’oscuro avendo chiuso l’auto senza notare nulla di anomalo al momento dal suo allontanamento.

Indagini in corso

Non si conosce nulla, dunque, sulle cause che avrebbero portato un’eventuale mano ignota a compiere tale gesto e sul caso ci sono indagini in corso tanto che è stato informato il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salendo che ha disposto il sequestro del veicolo, seppur distrutto dalle fiamme, per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.