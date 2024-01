Capaccio Paestum: arrestato marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti

All’esito di mirate attività investigative antidroga, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, hanno effettuato un arresto nella serata di ieri. Il soggetto coinvolto è un cittadino di nazionalità marocchina.

Detenzione ai fini di spaccio

Il cittadino marocchino, un uomo di 40 anni con precedenti specifici, è stato sorpreso in possesso di numerose dosi di hashish e cocaina. La sua detenzione ai fini di spaccio ha scatenato una serie di operazioni di controllo.

La perquisizione domiciliare

A seguito di una perquisizione domiciliare nella località Gromola, i militari dell’Arma, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Capaccio Scalo, hanno rinvenuto un notevole quantitativo di droga. Il peso complessivo della sostanza stupefacente sequestrata è stato di circa 1 kg. Nell’abitazione sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e una somma di circa 5mila euro in contanti, ritenuta presumibilmente provento dell’illegale attività di spaccio.

L’arresto

L’uomo è stato condotto in caserma per le operazioni di foto-segnalamento e successivamente tradotto presso il carcere di Fuorni, situato a Salerno.

La sostanza stupefacente sequestrata durante l’operazione è stata inviata ai laboratori del Lass per le analisi di competenza. Il notevole quantitativo rinvenuto lascia sospettare che il cittadino marocchino arrestato potesse fungere da riferimento locale, operando come rifornitore per altri piccoli spacciatori.