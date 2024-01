Capaccio Paestum: annunciata la riqualificazione della cupola Geodetica a Gromola | VIDEO

Durante l’inizio dei lavori di riqualificazione al campo sportivo “Salvatore Apadula” il sindaco Franco Alfieri ha annunciato che a febbraio ci saranno delle importanti novità riguardanti la cupola geodetica installata alle spalle dell’istituto alberghiero proprio di Gromola.

Le cupole geodetiche che vennero acquistate per circa 600mila nel 2014, per permettere lo svolgimento della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ma l’installazione a Paestum, creò non poche polemiche. La riqualificazione della cupola di Gromola prenderà il via il prossimo 12 febbraio, in merito le parole ai nostri microfoni dell’ingegnere Landi.