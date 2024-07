Capaccio Paestum, ancora un salvataggio in mare: uomo soccorso da due bagnini

Ancora un provvidenziale salvataggio in mare in questo inzio d’estate nel Comune di Capaccio Paestum.

Nel corso del pomeriggio presso il Lido Le Nereidi un uomo ha rischiato di annegare a causa del mare molto agitato.

Salvataggio a Capaccio Paestum

A quel punto l’intervento tempestivo di due giovani bagnini della società Acque Sicure, Angelo Di Spirito e Youcef Kechnit del lido campeggio Desiderio, per evitare il peggio e soccorrere il malcapitato in difficoltà.

L’operazione nonostante le critiche condizioni è riuscita perfettamente, anche grazie all’utilizzo del rullo e del rescue can.

Tanta l’apprensione ma, fortunatamente, nessuna conseguenza.