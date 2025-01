Capaccio Paestum, allarme furti sul territorio: la parola ai cittadini

Sono tanti gli episodi di furti, avvenuti negli ultimi mesi, a Capaccio Paestum. I ladri hanno preso di mira sia il centro cittadino che le aree rurali e, tanti sono i casi in cui sono riusciti ad agire indisturbati in pieno giorno annullando i sacrifici delle famiglie e portando via i loro beni.

I cittadini chiedono maggiori controlli

Tanti i casi in cui i residenti si sono addirittura ritrovati faccia a faccia con i malviventi, scappati via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I cittadini si sentono poco tutelati e continuano a chiedere l’incremento dei dispositivi di videosorveglianza e dei controlli su tutto il territorio.

Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare quanto si sta verificando in città e a chiedere maggiori controlli, i cittadini esasperati da un fenomeno, quello dei furti, che non sembra attenuarsi.