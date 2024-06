Capaccio Paestum: Alfieri punta a realizzare un maxi palazzetto dello sport comprensoriale

Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, lavora ad un’idea da tempo in cantiere: la realizzazione di un maxi palazzetto dello sport comprensoriale, punto di riferimento per i centri dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. L’Ente ha avviato l’iter progettuale ed è pronto a richiedere un contributo per il finanziamento per portarlo a termine.

La spesa prevista è di quasi 26 milioni di euro, gran parte dei quali destinati ad opere e oneri di sicurezza (19 milioni); la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione dell’amministrazione.

Per poter arrivare alla stesura del progetto esecutivo l’Ente capaccese chiederà un finanziamento al Ministero dell’Interno.

Il palazzetto dello sport tra Capaccio Paestum ed Agropoli

L’idea di un maxi palasport capace di ospitare gare sportive e grandi eventi era stata già lanciata negli anni scorsi; un sogno coltivato a lungo dal sindaco capaccese Franco Alfieri che negli anni scorsi candidò già a finanziamento l’opera a risorse Pnrr ma l’Ente rimase escluso dalla ripartizione dei fondi tanto da decidere di presentare ricorso al Tar.

Ora il Comune ci riprova. Nel 2020 il primo cittadino ipotizzò anche la realizzazione di un palazzetto per l’atletica indoor da far sorgere in località Licinella dove insistono circa 100 ettari di terreno con scarso valore agricolo. Nella stessa zona Alfieri immaginò anche la costruzione del Cilento Stadium un impianto sportivo da quindicimila posti, anch’esso finalizzato ad essere una struttura comprensoriale.

Ora, però, si punta forte sul Palazzetto dello Sport. Molto dipenderà dai finanziamenti che Capaccio Paestum riuscirà ad intercettare considerato il costo.