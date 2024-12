È iniziata oggi, presso il Next, l’ex tabacchificio di Capaccio Paestum, la seconda rassegna dedicata al “Patrimonio Immateriale della Campania”.

Tanti gli stand in esposizione che raccontano gli eventi della tradizione di tanti comuni campani, le eccellenze enogastronomiche, i carnevali storici del Cilento come quelli di Agropoli e di Aquara, le processioni religiose che si svolgono con riti portati avanti da secoli, un patrimonio di ricchezze culturali che rimarrà in mostra fino al 7 dicembre.