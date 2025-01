Capaccio Paestum: al via l’anno giubilare presso il Santuario della Madonna del Granato

Questa sera il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, ha aperto l’anno giubilare anche presso la Chiesa – Santuario della Madonna del Granato di Capaccio Paestum.

Un momento di grande spiritualità

Tantissimi i fedeli presenti e i sacerdoti provenienti dalle varie parrocchie della Diocesi. Presenti anche il Vicario Foraneo Don Valeriano Pomari e il Rettore del Santuario, Padre Mario Alfarano.

“Questa giornata, in questo importante Santuario Mariano, fa da preludio ad una ricca esperienza di grazia e misericordia” ha detto il Vescovo Calvosa all’inizio della cerimonia a cui ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum con la sindaca facente funzione, Maria Antonietta Di Filippo e con i consiglieri e gli assessori.

La storia

Il Santuario ha una storia millenaria e, puntualmente, viene gremito da centinaia di fedeli che lo raggiungono a piedi come atto di devozione. Annoverato tra le Chiese Giubilari della Diocesi di Vallo della Lucania per l’Anno Giubilare 2025, il luogo di culto e preghiera offre molte suggestioni: la Chiesa è suddivisa in tre navate in pendenza e domina il paesaggio sul promontorio del Monte Calpazio.

Proprio dall’ingresso del Santuario, con un meraviglioso panorama alle spalle, il Vescovo Calvosa, affiancato dai sacerdoti, ha aperto la cerimonia.