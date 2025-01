A San Mauro La Bruca la cerimonia di apertura dell’anno Giubilare

Si è svolta ieri la cerimonia di apertura dell’Anno Giubilare presso il Santuario Eucaristico di Sant’Eufemia, a San Mauro La Bruca. Un momento di profonda spiritualità che ha richiamato fedeli da ogni angolo del Cilento, accorsi per assistere alla solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

Le dichiarazioni

Monsignor Calvosa ha sottolineato l’importanza della scelta di questo santuario tra le sei Chiese Giubilari: “Una chiesa piccola, ma ricca di significato, resa speciale dalla presenza di Carlo Acutis che qui ha pregato per il miracolo eucaristico avvenuto in questo luogo. L’Eucaristia è uno dei sacramenti fondamentali dell’Anno Giubilare”, ha dichiarato.

Don Marco Polito, parroco del santuario, ha espresso con emozione il suo ringraziamento: “Siamo grati a sua Eccellenza per questo dono prezioso alla nostra comunità. L’augurio è che possiamo non solo crescere nella santità, ma anche custodire con amore questo grande dono”.

Anche le istituzioni locali hanno partecipato alla cerimonia. L’assessore Angelo di Fluri, in rappresentanza dei comuni vicini, ha evidenziato l’importanza dell’evento: “È stata una serata intensa, emozionante e di grande valore per tutto il territorio cilentano. Siamo onorati per questa scelta che ci arricchisce spiritualmente e culturalmente”.