Capaccio Paestum: al via i lavori di messa in sicurezza di vari tratti stradali del territorio comunale

Si è tenuta stamattina, martedì 6 agosto, la cerimonia di consegna dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di vari tratti stradali nelle località Capoluogo, Tempa San Paolo e Santa Venere. L’intervento fa parte di un più ampio programma di potenziamento e di riqualificazione urbana e territoriale della viabilità comunale e intercomunale. Sono sette in tutto le aree d’intervento: via Pazzano, via Tempa la Maida e via Pedale Castagneto in località Capoluogo; via Feudo Tempa San Paolo e via Seude in località Tempa San Paolo; via Giove e via Minerva in località Santa Venere.

Lavori di messa in sicurezza

L’operazione di rifacimento degli asfalti nasce dalla necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza strade che attualmente sono in pessime condizioni ma che, allo stesso tempo, hanno un ruolo strategico. La loro messa in sicurezza, dunque, permetterà di configurarle come viabilità alternative favorendo il decongestionamento del traffico veicolare delle principali strade provinciali e intercomunali. I lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione bituminosa. Prima di eseguire il ripristino del manto stradale, si provvederà a una pulizia delle banchine stradali nelle aree in cui la vegetazione e il deposito di detriti le hanno rese impraticabili, impedendo anche il corretto deflusso delle acque superficiali nei canali di scolo.

«Continuano i lavori di riqualificazione delle strade del territorio – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Con questo intervento, ridiamo sicurezza e dignità a sette importanti tratti stradali del territorio comunale di Capaccio Paestum. Una volta risistemate e asfaltate, queste strade non solo garantiranno maggiore sicurezza agli automobilisti in transito, ma fungeranno anche da vie alternative alle arterie principali».