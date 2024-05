Capaccio Paestum: al Next torna la terza edizione della “Fiera del Baratto e dell’usato in tour”

Dal 7 al 9 giugno al Next ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, ospiterà la terza edizione della “Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di oggetti vintage e per chi desidera scoprire tesori nascosti che rivivono una seconda giovinezza.

Le info utili

La fiera sarà aperta al pubblico dalle 17:00 alle 24:00 durante tutti e tre i giorni, con ingresso gratuito e parcheggio gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti. Per i visitatori sarà disponibile un’area food nel bellissimo giardino della struttura, perfetta per una pausa golosa tra un acquisto e l’altro.

Un’Occasione Unica per gli Amanti del Vintage

Con oltre 100 stand presenti, la Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour offre una vasta gamma di articoli che spaziano dal collezionismo all’artigianato, passando per abbigliamento e accessori vintage, antiquariato, orologi, vinili, retrogaming, giocattoli e molto altro ancora. Questa manifestazione è un vero paradiso per chi ama gli oggetti di un tempo, ricchi di storia e fascino, e desidera dare loro una nuova vita.

Un Evento Ecologico

Partecipare alla Fiera del Baratto e dell’Usato significa non solo fare un tuffo nel passato, ma anche contribuire positivamente all’ambiente. La pratica del riutilizzo promossa dall’evento aiuta a ridurre i rifiuti e a risparmiare risorse preziose, offrendo ai visitatori l’opportunità di fare acquisti consapevoli e convenienti. Gli espositori, provenienti da diverse regioni italiane, porteranno a Capaccio Paestum una selezione di articoli unici e originali. Questa varietà garantisce che ogni visita sia un’esperienza diversa, con nuove proposte da scoprire e apprezzare.

Un Evento per Tutti

La Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour è pensata per attrarre un pubblico variegato, dai collezionisti esperti agli amanti del vintage, passando per le famiglie in cerca di un’attività divertente e istruttiva. L’invito è aperto a tutti: “Belli e brutti, intervenite tutti!”.