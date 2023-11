Capaccio Paestum, al Next grande successo per la nona edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc: sul podio anche un agropolese

È Stefano De Martino il vincitore assoluto dell’edizione 2023. “O vinci o impari” lo slogan di quest’anno. Grande successo per la nona edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc. Sul podio anche un pizzaiolo di Agropoli, Roberto Tarallo. Il mondo della pizza si è ritrovato a Paestum in una tre giorni completamente dedicata alla pizza classica, pizza margherita, pizza contemporanea e pizza a ruota di carro. Giuria Nascosta, con i giudici che non hanno visto chi materialmente ha preparato le pizze e valutazione basata su tre principi: Gusto, Cottura, Aspetto. Presidente di Giuria Antonella Amodio. Vincitore assoluto della nona edizione Stefano De Martino.

Una tre giorni avvincente

Una gara bella da vivere e da ammirare con i profumi delle prelibatezze in forno che per tre giorni e fino a ieri sera hanno invaso i padiglioni del NEXT di Capaccio Paestum una struttura di ingegneria industriale divenuta ormai scrigno di iniziative culturali uniche e partecipate. «Oltre 500 concorrenti arrivati a Paestum da tutto il mondo, un indotto turistico e culturale incredibile, 30 nazioni rappresentate, oltre 40 aziende espositive, visitatori, food blogger, giornalisti e per noi che organizziamo questo appuntamento da ormai nove anni è davvero una grande soddisfazione. Siamo riusciti – ha detto il Presidente Antonio Giaccoli – a far diventare Pizza Doc un evento che non è solo una competizione ma è un momento di incontro, confronto, condivisione, un ritrovarsi. Ed è questo lo spirito di Pizza Doc stare insieme e vivere in maniera sana il mondo della pizza».