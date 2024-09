Capaccio Paestum: al Capoluogo installata una targa in memoria di Pasquale Sabia

È stata installata, questa mattina, a Capaccio Capoluogo, una targa commemorativa vicino la panchina dove Pasquale Sabia, compianto cittadino conosciuto da tanti e benvoluto, amava sostare in compagnia dei suoi compaesani.

La cerimonia si è svolta questa mattina in via Costabile Carducci, nei pressi della chiesa di San Pietro Apostolo in suo ricordo alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri e di tanti amici e parenti. Pasquale Sabia, considerato l’amico di tutti, è scomparso all’età di 59 anni nel gennaio del 2020.