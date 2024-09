Capaccio Paestum, al Capoluogo una targa in memoria del compianto Pasquale Sabia

E’ ufficiale: nel Comune di Capaccio Paestum sarà affissa una targa in ricordo di Pasquale Sabia. La targa sarà installata nei prossimi giorni.

Il ricordi di Pasquale Sabia

Sabia, scomparso nel gennaio del 2020, a soli 59 anni, era amato e benvoluto da tutti e la targa in sua memoria era stata richiesta proprio dai cittadini di Capaccio Capoluogo, posto in cui Pasquale viveva e che tanto amava.

Forte il desiderio dei residenti di ricordare Pasquale, noto come “l’amico di tutti”, sempre attivo, impegnato e partecipe nell’organizzazione di tutti gli eventi finalizzati a fare il bene della comunità, nonostante alcune problematiche di salute di cui soffriva.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, aveva già dato, in passato, il via libera all’iniziativa proposta dai cittadini e la targa sarà posizionata in via Costabile Carducci, vicino alla chiesa di San Pietro Apostolo e alla panchina su cui Pasquale era solito sedere e passare il tempo in compagnia dei suoi compaesani.