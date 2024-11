Capaccio Paestum: 3 borse di studio per lo svolgimento della pratica forense, ecco i requisiti per partecipare

Il Comune di Capaccio Paestum intende stilare una graduatoria di neolaureati in Giurisprudenza, per l’ammissione allo svolgimento della pratica forense presso la propria Avvocatura.

Avviso per tre borse di studio

L’Ente ha così pubblicato l’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di tre borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’avvocatura civica di Capaccio Paestum 2025/2026, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

La pratica forense presso l’Avvocatura Comunale dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiori a 25. Ad ogni praticante verrà corrisposta una borsa di studio pari ad € 400,00 mensili, aumentata ad € 500,00 se il praticante ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati. Lo svolgimento del tirocinio forense non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure occasionale – con il comune di Capaccio Paestum.

I requisiti

Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura del comune il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti – pena l’esclusione:

cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea;

laurea in giurisprudenza (DL-LS-LM);

se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a 6 mesi;

buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo all’ambiente Windows, ad Internet Explorer ed alla posta elettronica, anche certificata;

possesso di patente di guida B;

non aver riportato condanne penali;

di non avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero;

non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

di non avere giudizi in corso contro l’Ente comunale e di non trovarsi in situazioni di potenziale conflitto e/o reale conflitto di interessi con il comune di Capaccio Paestum.

I termini per partecipare

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2024 per presentare la propria candidatura. La domanda di ammissione potrà essere trasmessa all’Ente a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., o a mano presso uno degli sportelli del protocollo del comune di Capaccio Paestum. Per tutte le informazioni è possibile consultare il bando presso il sito istituzionale dell’Ente.