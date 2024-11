Il melograno simbolo della città di Capaccio Paestum: l’iniziativa della giunta

Il melograno simbolo ufficiale della città di Capaccio Paestum. A proporlo la giunta comunale della città. Si tratta di una iniziativa finalizzata anche a valorizzazione delle tradizioni locali e a promuovere la cultura dell’identità territoriale.

Significato e storia del melograno

Il melograno non è solo un frutto dal sapore unico, ma anche un simbolo ricco di significati storici e culturali. Sin dall’antichità, la melagrana è stata associata a concetti di abbondanza, vita e fertilità. La sua presenza nelle rappresentazioni artistiche, come nella mano sinistra della dea Hera (Giunone), evidenzia il suo ruolo significativo nella mitologia e nella cultura locale.

Inoltre, la melagrana è presente anche nel Cristianesimo, dove è spesso associata alla figura della Madonna del Granato, venerata dagli abitanti della zona.

La proposta di adottare il melograno come simbolo della città è stata presentata dall’Associazione “Il Melograno di Paestum”, un ente attivo nel promuovere la corretta alimentazione e la Dieta Mediterranea.

Questo legame non solo con la storia locale ma anche con le pratiche alimentari salutari sottolinea l’importanza del frutto nel contesto contemporaneo.

L’approvazione di questa delibera non si limita a un semplice riconoscimento simbolico; essa si inserisce in una strategia più ampia di promozione culturale e turistica del territorio. La Giunta Comunale ha evidenziato come la valorizzazione delle tradizioni locali possa contribuire allo sviluppo economico attraverso il turismo. In questo senso, il melograno diventa un punto di riferimento per eventi culturali, manifestazioni gastronomiche e campagne di sensibilizzazione sulla salute.