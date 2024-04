Capaccio Paestum, 2^ edizione di Open Outdoor Experience: tanti progetti per le attività all’aperto in Cilento

180 gli espositori, 15 Regioni, decine di enti, parchi, associazioni di categoria e sportive, di stand dedicati al mondo del trekking, del campeggio e del ciclismo. Sono questi i numeri della nuova edizione di Open Outdoor Experience 2024 inaugurata al Next, a Capaccio Paestum, venerdì 12 aprile da una madrina d’eccezione: Katia Ricciarelli.

La seconda edizione di Open Outdoor Experiences – Salone delle Attività all’Aria Aperta si è presentato come un mega evento che punta alla fruizione del territorio in termini di bellezza, di qualità in stile di vita, di avventura, i pilastri di un nuovo modello di sviluppo turistico più consapevole e duraturo.

A rendere ancora più vincente il format, che in meno di due anni ha valicato i confini nazionali, come uno dei migliori modelli di turismo esperienziale, una serie di sub-progetti di enorme impatto culturale: Benessere Borghi e Salute, che rientra nella Strategia Regionale “Rete dei Borghi in Campania”, e la Maratona delle Idee. Il primo, che ha già interessato oltre 300 comuni campani, tende a strutturare, grazie alle linee guida in corso di redazione da parte della Regione Campania, una collaborazione innovativa fra gli oltre 60 aderenti del Cilento e Vallo di Diano.