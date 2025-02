Capaccio: ladri di rame in un sito del Consorzio Bonifica di Paestum

La pioggia incessante della notte scorsa non ha fermato i malviventi che hanno tentato di portare via dei fili di rame dall’impianto di sollevamento ad uso irriguo dal sito di Ponte Barizzo del Consorzio di Bonifica di Capaccio Paestum.

Gli interventi

Subito è scattato l’impianto di allarme del sito che ha attirato immediatamente sul luogo gli operai arrivati insieme ai carabinieri della locale stazione che, tuttavia, non sono riusciti a scorgere nessuno.

La ricostruzione

Stando alle ricostruzioni, poco dopo, i malviventi, appartatisi bene per mettere a segno il colpo, hanno tagliato diversi cavi in rame di collegamento delle idrovore. L’intenzione era quella di caricarli sul loro furgoncino e fuggire via quanto prima.

Il veicolo però, probabilmente mentre tentavano di darsi alla fuga si è impantanato nel fango e per questo motivo è stato abbandonato insieme ai cavi già caricati. Questa mattina, a scoprire il mezzo, un operaio dell’ente.

Le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto ai sopralluoghi, hanno scoperto che il mezzo abbandonato era stato rubato. Presto sarà restituito al proprietario che, giorni addietro, aveva sporto regolare denuncia.

Il Presidente del Consorzio, Carmine Frunzo, è stato prontamente informato dell’accaduto e ha raggiunto il sito per prendere visione personalmente dei fatti.