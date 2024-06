Al Next, l’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, dal 7 al 9 giugno è andata in scena la terza edizione della “Fiera del baratto e dell’usato in tour”.

Anche quest’anno l’evento organizzato dall’Associazione Bidonville ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati del riuso e del riciclo degli oggetti.