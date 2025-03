Capaccio Capoluogo: partita amichevole in memoria di Antonio Corradino

La comunità di Capaccio Capoluogo si prepara a ricordare Antonio Corradino, giovane prematuramente scomparso, con un evento all’insegna dello sport e dell’amicizia. Lunedì 24 marzo, alle ore 20, il campo sportivo Tenente Vaudano sarà teatro di una partita di calcio amichevole, organizzata dagli amici di Antonio.

Un tributo sportivo per ricordare Antonio

L’iniziativa, più che una semplice partita di calcio, si configura come un momento di condivisione e di festa, un modo per onorare la memoria di Antonio attraverso la sua passione per lo sport. Gli organizzatori descrivono la serata come “un’occasione per stare insieme e mantenere vivo lo spirito di Antonio, che ha sempre saputo unire le persone con il suo sorriso e il suo affetto sincero”.

Un invito aperto alla comunità

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, sia come giocatori che come sostenitori.

Antonio Corradino è morto nel novembre dello scorso anno, a soli 33 anni.