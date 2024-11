Capaccio: al liceo Piranesi due iniziative dedicate a Francesco De Sanctis

Sabato 30 novembre, l’Istituto Superiore “ISPAR Piranesi” di Capaccio Paestum sarà il palcoscenico di una serie di iniziative dedicate a Francesco De Sanctis, organizzate dall’Associazione Socio-Culturale Nuove Proposte. Un omaggio al grande critico letterario che vedrà la partecipazione di docenti, studenti, esperti e istituzioni.

Un progetto a 360 gradi

L’evento, coordinato da Ernesto Rocco direttore di InfoCilento, coinvolgerà diversi partner, tra cui Comune di Bisaccia, Pro Loco Sala Consilina, Lacedonia, Calitri, Provincia di Avellino, Università Telematica Giustino Fortunato e Comune di Buccino. La giornata inizierà con una serie di interventi presso la sede di Via Magna Grecia, per poi proseguire con l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a De Sanctis presso la sede di Via Sandro Pertini.

Interverranno il Dirigente Scolastico Giovanna Tufarelli, il Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Ravello Alfonso Andria, l’ex Dirigente Scolastico di Bisaccia Oreste Michele Lapenna.

Le iniziative

La mostra, curata dall’Associazione Nuove Proposte, rappresenta il cuore del progetto dedicato a De Sanctis e farà da cornice all’incontro.

L’iniziativa, come sottolineato dalla presidente dell’Associazione Nuove Proposte, Antonietta Maria Sabatino, si inserisce in un progetto più ampio che prevede anche l’organizzazione di un premio letterario rivolto agli studenti dei licei campani e agli atenei regionali. Un’opportunità per i giovani talenti di confrontarsi con il pensiero di De Sanctis e di esprimere la propria creatività.