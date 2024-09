Capaccio, 11enne abusata: arrestato 27enne. Indagini in corso

Rabbia, indignazione e paura a Capaccio Paestum e in tutto il territorio per quanto accaduto ad una ragazzina di undici anni che vive, in un comune vicino, con la sua famiglia seguita dal progetto SAI per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.

I fatti

La minore, tre giorni fa, sarebbe stata abusata da un ventisettenne del Mali incontrato proprio a Capaccio Paestum. La ragazzina, stando alle prime indagini e alle prime ricostruzioni della grave vicenda, quel giorno ha saltato la scuola per recarsi, molto probabilmente con un mezzo del trasporto pubblico, a Capaccio Paestum proprio con lo scopo di incontrare l’uomo con cui, da un po’ di tempo, scambiava dei messaggi attraverso il cellulare.

La madre della giovane, avvisata dell’assenza a scuola della figlia, ha subito dato l’allarme e, dopo una mattinata di ricerche, l’undicenne è stata rintracciata nei pressi della stazione di Capaccio-Roccadaspide, a Capaccio Scalo, in compagnia del ventisettenne, extracomunitario, ospite di un centro per l’accoglienza dei migranti sito proprio nel comune di Capaccio Paestum. La madre della ragazzina, alla vista della figlia in compagnia dell’uomo, ha iniziato ad urlare attirando l’attenzione dei presenti e a quel punto l’undicenne, fortemente provata dall’intera situazione, ha minacciato il suicidio manifestando la volontà di lanciarsi sui binari .

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri in servizio presso la locale Caserma e l’ambulanza della Croce Rossa. L’undicenne è stata soccorso e trasportata presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove i medici hanno accertato la violenza, su cui vi erano già forti sospetti viste anche le macchie di sangue ritrovate sugli indumenti intimi della bambina, attualmente ricoverata. La ragazzina sarà assistita e seguita anche da psicologici.

Il ventisettenne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore e lesioni aggravate. Sono in corso tutte le indagini del caso e sono stati sequestrati sia il cellulare del ventisettenne, sia quello dell’undicenne. Dai messaggi, gli inquirenti, potranno avere un quadro più chiaro della situazione.