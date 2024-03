Caos trasporti nel giorno dell’esodo per le feste di Pasqua: treni cancellati, ritardi e bus sostitutivi

Giornata da bollino nero per i pendolari che oggi rientravano presso le proprie residenze per le festività di Pasqua. La circolazione ferroviaria è ancora fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi di Casoria, in Campania.

La situazione

Ritardi fino a 120 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. I disagi maggiori si registrano per i collegamenti tra Nord e Sud Italia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti

I treni interessati:

FR 9623 Milano Centrale – Reggio Calabria Centrale (+120 minuti)

FR 9658 Reggio Calabria Centrale – Milano Centrale (+120 minuti)

FR 9648 Napoli Centrale – Milano Centrale (+74 minuti)

FR 9434 Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia (+105 minuti)

FR 9668 Napoli Centrale – Milano Centrale (+110 minuti)

IC 556 Reggio Calabria Centrale – Roma Termini (+94 minuti)

IC 555 Roma Termini – Reggio Calabria Centrale (+108 minuti)

Alcuni treni Alta Velocità sono stati instradati su percorsi alternativi:

FR 9587 Torino Porta Nuova – Reggio Calabria Centrale: i passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare un servizio sostitutivo con bus fino a Napoli Centrale.

FR 9588 Reggio Calabria Centrale – Torino Porta Nuova: il treno viaggia con un ritardo di oltre 200 minuti. I passeggeri diretti a Napoli Afragola da Napoli Centrale possono utilizzare un servizio sostitutivo con bus.

Servizio sostitutivo con bus attivo tra Napoli Afragola e Napoli Centrale.

Treni Alta Velocità da Napoli a Roma instradati su percorso alternativo via Formia:

FR 9588 Reggio Calabria Centrale – Torino Porta Nuova (+60 minuti)

Cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni Regionali

Trenitalia invita i viaggiatori a consultare il sito web e l'app Trenitalia per informazioni aggiornate in tempo reale.