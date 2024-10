Cannalonga, il sindaco si schiera con Alfieri: «rappresenta punto di riferimento per l’intera Provincia»

«Nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura, che deve proseguire con la massima celerità, desidero esprimere la mia solidarietà a Franco Alfieri, persona che ha rappresentato e mi auguro possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per l’intera provincia di Salerno». Così Carmine Laurito, sindaco di Cannalonga, interviene in sostegno dell’amministratore cilentano, in carcere da giovedì scorso.

La posizione del sindaco di Cannalonga

Laurito ha descritto Alfieri come un «amministratore brillante, con idee capaci di attivare progetti dinamici in un territorio per troppo tempo rassegnato». Poi ha aggiunto: «è stato motore propulsivo di visioni e realizzazioni capaci di risvegliare aree periferiche quasi dimenticate».

«Desidero, come sindaco di Cannalonga, in questo momento di prova, esprimere la mia vicinanza all’uomo che tanto si è impegnato per la crescita e lo sviluppo dell’intero Cilento», conclude Carmine Laurito.