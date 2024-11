Cani in condizioni critiche: sanzioni a Santa Maria di Castellabate

Nuova importante operazione svolta dal Personale di Polizia Giudiziaria della Sezione di Guardie Zoofile AISA provinciale Salerno, a seguito di quelli scorsi svoltesi in altri comuni di Padula, Sassano, Cava de’ Tirreni, questa volta sul territorio di Santa Maria di Castellabate.

L’esito dei controlli

Diverse le verifiche che hanno portato alla scoperta di alcuni cani, in diverse zone della città, tenuti in critiche condizioni igieniche, con acqua verdastra, cucce in plastica fatiscente o piccole viste le dimensioni etnologiche degli animali controllati, alcuni sprovvisti anche di chip identificativo, visite veterinarie e mancata iscrizione all’anagrafe canina Regionale.

Condizioni che hanno portato di operatori a pensati ammonizioni e verbali accertamento violazione come previsto dalle normative vigenti in materia di detenzione degli animali.