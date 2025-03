Cani avvelenati a Montesano sulla Marcellana: indagini in corso

Nei giorni scorsi, a Montesano sulla Marcellana, nella frazione di Arenabianca, sono stati segnalati casi di avvelenamento di cani. Almeno tre animali sono stati salvati grazie al tempestivo intervento dei proprietari e delle associazioni animaliste, ma un altro cane risulta scomparso.

Indagini in corso

Per far luce sull’accaduto, sono intervenuti anche i cani molecolari dei carabinieri forestali. Sono state presentate diverse denunce, e le indagini sono in corso. Tra le ipotesi, si parla anche di un possibile legame con i ladri che hanno colpito recentemente in quella stessa area. Infatti, si ricorda l’episodio di un’auto rubata, poi abbandonata per strada dai malviventi che erano stati braccati dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Tuttavia, questa rimane una semplice ipotesi, e non ci sono prove concrete che colleghino i ladri all’avvelenamento dei cani. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano ad intensificare i controlli sul territorio.

I sindaci chiedono maggiori controlli

A supporto delle indagini, sono in azione i carabinieri della SIA, specializzati nel monitoraggio del Vallo di Diano, inviati dal prefetto di Salerno e dal questore, dopo il confronto con i sindaci che avevano richiesto maggiori interventi di sicurezza. Sebbene la squadra speciale non rimarrà permanentemente nella zona, l’aumento dei controlli sta già mostrando risultati positivi, con un calo dei furti negli ultimi giorni, contribuendo a dissuadere i ladri.