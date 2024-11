Cane ustionato a Sala Consilina, Salvini condanna l’atto di violenza: “Una ferita per l’umanità”

L’atroce gesto di violenza ai danni di Blanco, il cane randagio ustionato con olio bollente, ha scosso l’opinione pubblica e ha suscitato la reazione indignata del Ministro Matteo Salvini. “Una notizia che spezza il cuore”, ha commentato il Ministro sui social, esprimendo profondo sdegno per un atto di crudeltà inaudita.

“Quanta disumanità e quanta vigliaccheria”, ha proseguito Salvini, sottolineando l’importanza di identificare il responsabile e di assicurargli una pena esemplare. “Un grazie sincero a chi si sta prendendo cura di questo povero cucciolo”, ha aggiunto, rivolgendo un pensiero alle associazioni e ai volontari che si stanno adoperando per le cure di Blanco.

Indagini in corso

Intanto, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. I magistrati stanno acquisendo tutti gli elementi utili per risalire all’autore di questo gesto crudele e assicurarlo alla giustizia.

Grande è stata la mobilitazione di OIPA Vallo di Diano, che fin dalle prime ore si è presa cura di Blanco, affidandolo alle cure di una clinica veterinaria. L’associazione ha lanciato un appello alla cittadinanza per raccogliere fondi per le cure del cane e ha chiesto l’intervento delle autorità competenti per individuare il responsabile.