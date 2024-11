Sala Consilina, cane ustionato con olio bollente: la Procura di Lagonegro avvia inchiesta contro ignoti

La Procura di Lagonegro ha avviato un fascicolo contro ignoti in relazione alle torture subite da Blanco, il cane randagio che frequentava abitualmente il Terminal Bus di Sala Consilina.

“Una tortura inaudita”

Ricordiamo che il povero animale è stato vittima di un atto di inaudita crudeltà: qualcuno gli ha versato dell’olio bollente, provocandogli gravi ustioni su tutto il corpo. Questa vicenda ha profondamente scosso l’intera comunità di Sala Consilina e oltre, considerato che Blanco era un cane molto amato, in particolare dai viaggiatori che nel tempo lo avevano accolto come una presenza familiare. Di fronte a una simile atrocità, i volontari dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali, tra i primi a intervenire dopo la richiesta di aiuto da parte della giovane che si prendeva cura di lui, non si arrenderanno facilmente.

L’appello

Hanno lanciato un accorato appello sui social, condividendo video e foto del cane gravemente ferito e invitando la comunità a non rimanere in silenzio. Hanno inoltre esortato chiunque abbia informazioni utili per identificare il responsabile a contattare l’OIPA, anche in forma anonima, all’indirizzo email vallodidiano@oipa.org o tramite la loro pagina Facebook. Attualmente, Blanco è ancora in clinica, dove è sotto osservazione da lunedì sera, dopo essere tornato al Terminal dopo due giorni di assenza. Saranno necessari ancora alcuni giorni per determinare se è completamente fuori pericolo.

Nel frattempo, diverse persone si sono già dichiarate disponibili ad adottarlo e chiunque desideri aiutare questo cane sfortunato ha la possibilità di contribuire alle spese veterinarie effettuando una donazione alla Sezione OIPA Vallo di Diano attraverso il sito dell’organizzazione, indicando nelle note aggiuntive “Terminal Bus” o semplicemente “Terminal”.