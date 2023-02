«Cane killer», paura a Pioppi: chiesto l’intervento delle autorità

Paura nel Comune di Pollica. A sindaco e forze dell’ordine alcuni residenti della frazione costiera di Pioppi chiedono interventi per risolvere un problema che starebbe creando non pochi disagi: la presenza di un cane che risulterebbe particolarmente aggressivo.

Il caso

La sua prima “uscita pubblica”, raccontano quanti vivono in zona, è avvenuta in piena estate: «Gli ospiti di un Hotel furono stati costretti a fuggire dalla spiaggia», dicono.

Sembra tuttavia che l’animale non aggredisca l’uomo ma i suoi simili di piccola taglia. A conferma di ciò ci sarebbero diversi episodi: il primo caso accertato, in località Ponte di Pioppi, dove un cagnolino stava per essere azzannato tra la spavento della padrona.

Le aggressioni

Altri due casi in centro a Pioppi, il penultimo una settimana fa quando un altro cagnolino è rimasto gravemente ferito. Il quarto caso, altrettanto grave, è all’attenzione delle autorità.

«L’altro giorno in c.da Giardiniello di Pioppi il grosso cane entra in una proprietà privata quasi in veste di amico. Poi con le sue fauci afferra il chihuahua della famiglia. La padrona cade per terra nel tentativo di fermare la sua ferocia ma il grosso cane con la preda in bocca raggiunge la strada condominiale saltando in muro alto più due metri. E sempre con il povero malcapitato in bocca percorre la provinciale Pioppi- Pollica. Dopo circa tre km lo lascia cadere privo di vita».

Un episodio che ha scosso i proprietari. Ecco perché del caso sono state informate le autorità alle quali si chiede un intervento immediato.