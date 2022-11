Pitbull uccide cagnolino e aggredisce la proprietaria: paura a Eboli

È successo poco fa in località Grataglie, zone cooperative. Una anziana signora molto conosciuta in zona era a spasso con il suo cagnolino quando all’improvviso è stata aggredita dal pitbull della sua vicina di casa.

Aggredita da un pitbull: i fatti

Il molosso si sarebbe scagliato prima contro il cagnolino di piccola taglia aggredendolo fino a causargli la morte e poi contro la donna.

La signora nell’intento di separare i due cani è stata violentemente azzannata ed ha riportato ferite gravi al volto e alla testa.

I soccorsi

A prestare le prime cure alla malcapitata è stata proprio la figlia che allertata dalle urla della madre è prontamente scesa in strada ed è intervenuta. L’anziana è stata condotta in ospedale dove i camici bianchi l’hanno sottoposta a tutti i necessari controlli del caso.

In via Naponiello sono immediatamente giunti gli agenti della polizia municipale. Le indagini sono al vaglio degli inquirenti. A lavoro i caschi bianchi del Capitano Mario Dura per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.