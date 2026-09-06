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Campora, via libera al recupero dei muretti a secco

Il Comune di Campora approva il progetto esecutivo da oltre 57mila euro per il ripristino dei muretti a secco, finanziato dal Ministero tramite l'Ente Parco. Al via l'iter anche a Trentinara

Di: Antonio Pagano

Il Comune di Campora punta al recupero dei muretti a secco; l’iniziativa rientra nell’ambito di un programma di riqualificazione ambientale, valorizzazione e promozione del territorio promosso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Fondi per il PNCVDA

L’Ente Parco ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica specifici finanziamenti finalizzati al ripristino dei muretti a secco nel proprio territorio di competenza. In tale ottica, il PNCVDA ha effettuato una prima individuazione delle aree in cui effettuare tali interventi in cui risultano presenti muretti a secco da recuperare, includendo tra queste anche il territorio comunale di Campora.

Approvato il progetto esecutivo da 57mila euro

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Gianni Feola, ha così approvato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi – Recupero dei muretti a secco”, che prevede un costo complessivo di 57.301,63 euro.

Il comune cilentano avrà l’impegno, una volta ultimato l’intervento, di ricevere in consegna l’opera realizzata e di provvedere alla sua successiva cura e manutenzione nel tempo. Anche il Comune di Trentinara ha avviato l’iter il ripristino dei muretti a secco sul proprio territorio comunale.

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