Campora, Proloco fuori dall’albo regionale? «Problema di relazione con gli enti preposti, le attività proseguono»

Proloco di Campora fuori dall’albo regionale, per il presidente Maurizio Galzerano si tratta soltanto di un errori di comunicazione. La notizia era arrivata nei giorni scorsi quando gli uffici regionali avevano comunicato l’esclusione dell’associazione cilentana in quanto la stessa, nonostante i solleciti, non avrebbe inviata la documentazione richiesta agli uffici di palazzo Santa Lucia.

«Mi occorre sottolineare – precisa però Galzerano – come in effetti l’esclusione dall’albo regionale sia stata determinata da una mancata relazione con gli enti preposti ma che, onde evitare sterili strumentalizzazioni, mai negli ultimi anni la Proloco ha fruito di finanziamenti diretti dalla Regione».

L’associazione, però, resta attiva, precisa il suo presidente, «ha svolto e può svolgere qualsiasi attività che rientra tra i suoi compiti e che la stessa già si sta muovendo e a breve completerà la procedura per l’iscrizione all’UNPLI (Unione Nazionale Proloco d’Italia)».

«Lo stesso – conclude Galzerano – avverrà per l’iscrizione all’Albo Regionale nei tempi e nelle modalità previste».