Campora, il Servizio Civile per la prima volta in Comune

Una giornata storica per il Comune di Campora, che per la prima volta prende parte attivamente al progetto del Servizio Civile, ricoprendo con orgoglio il ruolo di capofila.

L’iniziativa, che rappresenta non solo una grande opportunità per i giovani partecipanti, è anche una straordinaria occasione di rilancio per il borgo cilentano.

Il progetto

Il progetto è nato con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività mirate alla rivitalizzazione del territorio, attraverso un approccio innovativo che punta sulla loro energia, creatività e voglia di contribuire al bene comune.

“I migliori auguri ai ragazzi di buon inizio, certi che il loro spirito e la loro creatività diano enormi benefici alla comunità generando un reciproco scambio di valori da cui entrambi trarranno benefici”, scrive il Sindaco Giovanni Feola, sottolineando la centralità dei giovani nel processo di rinnovamento e il valore che essi portano nella vita quotidiana del territorio.