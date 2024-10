Campolongo Hospital: tagli ai posti letto e preoccupazione per il futuro

Problemi al Campolongo Hospital. Il direttore generale, Gianfranco Camisa, ha comunicato ufficialmente la necessità di ridurre i posti letto e le prestazioni sanitarie a causa di un “macroscopico errore nella programmazione regionale” che ha imposto limiti di spesa troppo rigidi.

La drastica misura, che entrerà in vigore dal prossimo 31 ottobre, ha suscitato allarme tra i sindacati e i lavoratori della struttura. Gennaro Falabella, segretario Uil Fpl, ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa decisione, sia per il personale che per l’intero sistema sanitario locale.

“La riduzione dei posti letto – ha affermato Falabella – avrà un impatto negativo sui lavoratori, mettendo a rischio la loro stabilità lavorativa, ma anche sull’intero sistema sanitario locale, già sotto pressione. Gli ospedali pubblici potrebbero trovarsi a dover gestire un maggior afflusso di pazienti, con conseguenti difficoltà organizzative e un peggioramento della qualità delle prestazioni“.

Un errore nella programmazione regionale

Secondo Camisa, la responsabilità di questa situazione è da attribuire a un errore nella programmazione regionale che ha portato a una drastica riduzione dei fondi destinati al Campolongo Hospital. “Non ci resta altra scelta – ha scritto Camisa in una lettera indirizzata alla Regione Campania – se non quella di ridurre i posti letto e i ricoveri“.

La riduzione dei posti letto avrà inevitabili conseguenze per i pazienti. Molti interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi potrebbero subire ritardi o essere posticipati. Inoltre, la diminuzione dell’offerta sanitaria potrebbe costringere i pazienti a rivolgersi ad altre strutture, con conseguenti disagi e allungamento delle liste d’attesa.