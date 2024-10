Campionato Prima Categoria Girone H: il punto

Vittoria rocambolesca per l’Atletico Agropoli Cilento che supera per 5-3 il Real Palomonte, dopo essere passata in svantaggio 1-3, la squadra di mister Voza trascinata da De Marco e Barone rimonta il Palomonte fino al 5-3 finale.

Altra vittoria travolgente della Poseidon sul Real Carillia, finisce 0-5 il derby capaccese, l’incontro viene deciso dal solito Forlano e alle reti di Di Franco e Santese.

Continua l’ottimo avvio di stagione anche per l’Atletico Pisciotta che vince per 3-0 sul Club Serre, a segno tutto il tridente offensivo.

La Polisportiva Marina pareggia per 2-2 con la Stella Cioffi, mentre la Pixous non riesce a trovare i primi punti sul difficile campo dell’Atletico Battipaglia, uscendo sconfitta per 2-1.

Risultati

Atl. Pisciotta – Club Serre 3-0

Faraone – Real Bellizzi 2-2

Real Carillia – Poseidon 0-5

Atletico Agropoli C. – Real Palomonte 5-3

Atl. Battipaglia – Pixous 2-1

Pol. Marina – Stella Cioffi 2-2

Sporting Palomonte – Pro Sala 0-0

Classifica

Poseidon 6

Atl. Pisciotta 6

Atletico Agropoli 6

Atl. Battipaglia 6

Pol. Marina 4

Stella Cioffi 2

Faraone 2

Sporting Palomonte 1

Pro Sala 1

Real Bellizzi 1

Club Serre 1

Real Carillia 1

Pixous 0

Real Palomonte 0