Campionato di Prima Categoria Girone H, 18esima giornata: il punto

Nella diciottesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli Cilento cade per la prima volta in casa contro la Giffonese, dopo il pareggio raggiunto su calcio di rigore da Barone, la squadra di mister Voza capitola nei minuti finali sempre su calcio di rigore.

I match

Ne approfitta il Real Bellizzi che superando per 5-1 l’Olevanese accorcia in classifica proprio sulla squadra agropolese, la Poseidon fa un grosso balzo in avanti superando per 0-4 il Pro Sala e guadagna il secondo posto in classifica.

L’Atletico Bellizzi impatta sullo 0-0 sul campo del Faraone, mentre l’Atletico Pisciotta ritrova il sorriso superando per 3-1 il Macchia.

Infine sconfitta per la Polisportiva Marina che cade in casa contro l’Atletico Battipaglia per 2-4.

Risultati

Atletico Agropoli Cilento – Giffonese 2-1

Atletico Pisciotta – Macchia 3-1

Farone – Atletico Bellizzi 0-0

Real Bellizzi – Olevanese 5-1

Polisportiva Marina – Atletico Battipaglia 2-4

Pro Sala – Poseidon 0-4

Classifica

Campagna 42

Poseidon 36

Atletico Bellizzi 36

Atletico Agropoli Cilento 34

Real Bellizzi 33

Giffonese 24

Atletico Pisciotta 24

Atletico Battipaglia 21

Faraone 19

Polisportiva Marina 19

Macchia 8

Pro Sala 5

Olevanese 4