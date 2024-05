Camper torna su Rai 1 e fa tappa nel Cilento

Un’estate all’insegna dei viaggi e della scoperta dell’Italia con Camper, il programma itinerante di Rai 1 che torna a partire da lunedì 3 giugno e farà tappa anche nel Cilento, come già nelle passate edizioni.

Il programma Camper

Confermato alla conduzione Tinto, il popolare volto televisivo già apprezzato nelle scorse edizioni. Al suo fianco, però, ci sarà una new entry: Lorella Boccia, ex ballerina di Amici e conduttrice di successo, che prende il posto di Roberta Morise, assente per maternità.

Due format per un’estate ricca di novità

Anche quest’anno, Camper si presenterà con due format distinti: Camper in Viaggio (in onda dalle 11.30 alle 12.00, porterà gli spettatori alla scoperta di borghi pittoreschi, paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche da ogni angolo d’Italia) e Camper (a partire dalle 12.00 e fino all’appuntamento con il TG1, lo spazio itinerante si allunga rispetto alla scorsa edizione, offrendo un contenitore ancora più ricco di contenuti) Marcello Masi, confermato alla conduzione in studio, guiderà il pubblico attraverso reportage, interviste e collegamenti in diretta.

Una tappa dedicata al Cilento

Tra le tante mete di Camper, non mancherà il Cilento, terra ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Mercoledì 29 maggio, le troupe della Rai giungeranno a Giungano per la registrazione di una puntata che porterà alla scoperta di questo territorio unico e affascinante.