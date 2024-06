Camper in Viaggio: su Rai 1 una settimana alla scoperta del Cilento

Tutto pronto per il ritorno di “Camper in Viaggio”? Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, alle 11.30 su Rai 1, Lorella Boccia e Tinto riprenderanno a percorrere la Penisola.

La prima tappa di questo viaggio sarà Paestum, famosa per i suoi templi e il suo ricco patrimonio storico-artistico. Insieme ai camperisti Maurizio e Letizia, Lorella e Tinto si cimenteranno in divertenti missioni proposte dal saggio professor Broccoli. Tra queste, la riscoperta della “rosa di Paestum”, una varietà antica e preziosa, e la ricerca delle “bufale” raccontate da Goethe nel suo celebre viaggio in Italia.

Cilento: tra borghi pittoreschi e sapori autentici

Nella puntata di giovedì 27 giugno, il camper lascerà il litorale di Paestum per inoltrarsi nel cuore del Cilento. La destinazione è Giungano, borgo famoso per la festa dell’antica pizza cilentana e per le gesta eroiche di Spartaco. Qui, Lorella e Tinto si uniranno ai festeggiamenti, cimentandosi nella preparazione di una pizza cilentana da guinness dei primati.

Per l’ultima puntata della settimana, il camper si dirigerà verso Contursi Terme, cittadina termale immersa nella natura incontaminata. Tra divertenti avventure e degustazioni delle tipicità locali, Lorella e Tinto avranno modo di rilassarsi e godersi i benefici delle acque termali.

“Camper in Viaggio” porterà il telespettatore alla scoperta di luoghi incantevoli, tra paesaggi mozzafiato, borghi pittoreschi e tradizioni autentiche. Il tutto condito dalla simpatia e dall’ironia di Lorella Boccia e Tinto.