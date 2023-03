Campania, maglia nera dell’emigrazione sanitaria: le parole di Iannone (FdI)

I dati della Fondazione Gimbe hanno evidenziato un fatto preoccupante: la Campania è la regione che più di ogni altra subisce la mobilità sanitaria interregionale dei propri pazienti.

Secondo le ultime rilevazioni, il costo per tale fenomeno si aggira intorno ai 222 milioni di euro. Un risultato che, purtroppo, non fa altro che evidenziare il fallimento dell’Amministrazione di centrodestra, guidata da De Luca, che aveva promesso di non farci finire ultimi.

Ecco le parole di Iannone

Dopo oltre sette anni di guida, la situazione sembra essere invece peggiorata ulteriormente. Non solo i campani sono costretti a rivolgersi a strutture esterne per la propria cura, ma devono anche sostenere un enorme dispendio economico. Una beffa, insomma, che denota il totale fallimento della politica sanitaria regionale.

Non è la prima volta che si parla di questa situazione critica. Il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania, ha espresso le sue preoccupazioni al riguardo. Secondo lui, la fuga dei pazienti dalle strutture sanitarie della Campania rappresenta una vera e propria sconfitta per De Luca e il suo partito, il Pd.

“Bisogna trovare soluzioni concrete”

Secondo Iannone, la mancanza di soluzioni organizzative è dovuta alla mancanza di interesse del presidente della Regione, che si concentra esclusivamente sulla clientelismo politico.

Mancano soluzioni organizzative perché De Luca pensa esclusivamente a fare clientele mortificando il valore del merito e la qualità del servizio.

Aspettiamo fiduciosi le risultanze dell’attività ispettiva. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per una sanità al servizio dei cittadini e non della politica, quella di valorizzazione delle eccellenze e della rete e non dei primari elettorali”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.