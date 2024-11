Campania Food Awards 2024: premiate due aziende agroalimentari della Piana del Sele

Sono stati annunciati i vincitori dei Campania Food Awards 2024, il premio che celebra le aziende agroalimentari più rappresentative del territorio. Ai Campania Food Awards, 189 aziende si sono sfidate in 23 categorie merceologiche. Con l’obiettivo di riconoscere il valore della produzione agroalimentare regionale, il progetto ha visto la partecipazione di realtà produttive grandi e piccole, tutte unite dal comune intento di valorizzare la qualità e la tradizione del territorio campano. A trionfare, è stata anche l’Azienda Olearia Maglio con sede a Campagna risultata vincitrice nella categoria oleifici con il suo olio “Amore mio” e L’azienda Gargiulo 1966 – Amaro Don Carlo di Eboli che ha vinto nella sezione Liquorifici e distillerie. Ancora un premio, ancora un riconoscimento per l’azienda ebolitana Gargiulo che con Amaro Don Carlo, un caratteristico liquore alle erbe, già pluripremiato, diventa protagonista assoluto del Premio Campania Food Award 2024 per la sezione Liquorifici e distillerie.

Eccellenze nella produzione agroalimentare

La selezione è stata condotta da una giuria di esperti del settore – giornalisti, ristoratori e rappresentanti delle associazioni di categoria – che ha valutato i prodotti attraverso una rigorosa degustazione alla cieca, garantendo imparzialità e trasparenza. I vincitori avranno ora visibilità verso consumatori, buyer della grande distribuzione e professionisti del settore HoReCa.

Donato Ala Giordano, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, ha commentato: “È un onore poter contribuire alla promozione del territorio attraverso le aziende partecipanti, tutte rappresentative della straordinaria qualità agroalimentare regionale. Un ringraziamento speciale va agli sponsor e ai membri della giuria, il cui contributo è stato fondamentale.” Le aziende potranno ritirare l’attestato e il bollino durante gli Italy Food Awards che si terranno a Milano il 1° marzo.

Per l’elenco completo delle aziende vincitrici e maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale: www.campaniafoodawards.it. Ufficio Stampa Bottega per comunicare Contatto: Matteo Ala – 3356490093