Campania, Ferrante: “Assegnati 388 mln di fondi Fsc a Regione, ora accelerare interventi”

Il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit scrive: “Il Governo conferma la sua grande attenzione per lo sviluppo della Campania, consentendo di realizzare investimenti cruciali per rafforzare la coesione sociale e superare gli squilibri economici.“

“Con la delibera approvata dal Cipess sono stati assegnati alla Regione Campania oltre 388 milioni di euro in anticipazione sulla programmazione Fsc 2021 – 2027. Grazie a queste risorse sarà possibile completare 555 interventi del POR FESR Campania 2014-2020 che non sono stati ultimati entro il termine ultimo previsto dai regolamenti comunitari per l’ammissibilità della spesa, ovvero il 31 dicembre 2023. Sarà quindi fondamentale utilizzare le somme per procedere celermente alla conclusione di interventi importanti per il territorio campano.” continua il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

Infine conclude: “Il Governo ha già garantito alla regione, nel complesso, oltre 1,8 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 che hanno consentito di finanziare tra l’altro le misure per Bagnoli e i Campi Flegrei. Auspichiamo che da parte della Regione ci sia il massimo impegno per impiegare al meglio le risorse stanziate a beneficio dei cittadini”.