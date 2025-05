Campagna: tutto pronto per l’inaugurazione del Centro Sociale Polifunzionale “Ci siamo anche noi”

Sarà inaugurato lunedì 5 maggio alle ore 17:00 a Campagna, in via Folcata n. 6, il nuovo Centro Sociale Polifunzionale per persone con disabilità “Ci siamo anche noi”, promosso dalla Cooperativa “Anche Noi”, in collaborazione con il Comune di Campagna e l’ASSI.

L’obiettivo

Il centro rappresenta un’importante risposta ai bisogni del territorio e si propone come luogo di crescita, inclusione e sviluppo personale. Il progetto è volto a offrire percorsi di educazione, rieducazione, potenziamento delle abilità, inserimento lavorativo e cittadinanza attiva, ponendo la persona con disabilità al centro del proprio progetto di vita. Attraverso attività espressive, creative, culturali e relazionali, il centro mira a valorizzare le potenzialità individuali e a promuovere l’autodeterminazione, l’autonomia e la costruzione di relazioni significative. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione dell’isolamento sociale, grazie a una rete di professionisti che collaborano con famiglie e istituzioni locali.

I servizi

“Ci siamo ANCHE NOI” non sarà solo un luogo di assistenza, ma uno spazio di sperimentazione educativa e sociale, dove i partecipanti potranno rafforzare la propria autostima, sviluppare competenze e apprendere valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo, contribuendo a contrastare l’indifferenza e favorire una cultura dell’inclusione.