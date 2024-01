Campagna, si rinnova la tradizione de “I fucanoli”: tra sacro e profano

Tornano il 17 gennaio in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio Abate, in grande spolvero e con tutta la collaborazione possibile di ogni frazione, alta e bassa, i Fucanoli, l’evento più caldo dell’inverno campagnese, un rito che ha origini antichissime e che è legato proprio ai festeggiamenti in onore di uno dei santi più taumaturghi del salernitano, protettore degli animali della cultura contadina e anche protettore da terribili malattie.

La tradizione

Una usanza che è tramandata da generazioni e che consiste nella preparazione di falò con grosse cataste di legna nei maggiori rioni del Centro Storico di Campagna. I falò si accendono al momento del passaggio del santo portato in processione così da esorcizzare il male e ripristinare il bene. Dopo la fatidica processione si da il via alla festa popolare dove la cucina tipica locale è protagonista. Il tutto un mix di sensazioni catartiche e spirituali, in un abbraccio caloroso in una della sere più fredde dell’anno.

Tra sacro e profano

Una tradizione popolare che vuole che l’accensione dei Fucanoli metta fine alle gelate invernali. Campagna magica e oscura quindi, ma anche e sopratutto Città dell’Acqua e del Fuoco, non a caso due simboli di purificazione e depurazione. All’appuntamento partecipano migliaia di persone che raggiungono Campagna da varie zone della provincia di Salerno e non solo.