Campagna olearia: produzione in calo, ma ottimo prodotto. Il punto con il presidente Coldiretti Campania

Gli agricoltori della Campania sono impegnati, in questo periodo, nella raccolta e nella successiva molitura delle olive e sembra che la produzione del cosiddetto “oro verde” sia, per la stagione 2024-2025, in calo.

Il dato confortante però è che l’olio presenta un’eccellente qualità. Un calo dovuto anche alle ondate di calore estive e alla siccità che hanno impattato nelle aree produttive di tutto il Sud Italia.

Ai microfoni di InfoCilento, a fare il punto della situazione, il presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli che ha spiegato anche quanto sia importante non abbandonare i terreni agricoli del Cilento e di tutta la Regione.