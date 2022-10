Reti per raccolta olive: a Casal Velino rinnovato servizio di smaltimento

Anche quest’anno presso il comune di Casal Velino sarà arrivo un servizio per il trattamento e lo smaltimento delle reti utilizzate per la raccolta delle olive. È quanto deciso dall’amministrazione comunale, retta dal sindaco Silvia Pisapia.

Smaltimento reti per la raccolta olive: l’iniziativa

L’Ente ha affidato il servizio alla Nappi Sud di Battipaglia. La ditta che gestisce il servizio della raccolta rifiuti nel centro cilentano, infatti, a partire dal mese di novembre e fino al 31 marzo presso l’isola ecologica metterà a disposizione un cassonetto per la raccolta delle reti presso l’isola ecologica. Il costo di smaltimento sarà a carico dell’Ente.

Il servizio per lo smaltimento delle reti per la raccolta delle olive, era stato attivato già negli anni scorsi, dopo le segnalazioni da parte dei cittadini che chiedevano un sistema più agevole per questo genere di rifiuti.

All’azienda di Battipaglia spetterà una somma da parte del comune di 150 euro oltre IVA per ogni intervento di trasporto e di 220 euro a tonnellata oltre IVA per il trattamento dei rifiuti.

Lo smaltimento delle reti per la raccolta delle olive è un problema di non poco conto. Si tratta di materiali plastici che quindi bisogna conferire in modo corretto e non possono essere lasciate in strada come i rifiuti comuni in attesa della raccolta porta a porta.