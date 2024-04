Campagna: oggi l’addio a Cosimo Filastropia, terza vittima dell’incidente sulla statale

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo a Campagna i funerali di Cosimo Filantropia il 75enne vittima del tragico incidente stradale verificatosi sabato 6 aprile e che è costato la vita anche ai due giovani carabinieri Francesco Pastore e Francesco Mazzaro di 25 e 27 anni.

Il lutto

Campagna, dunque, si ferma ancora per lutto e questo pomeriggio lo fa per tributare l’ultimo saluto a Cosimo Filantropia il 75enne piastrellista in pensione, uomo solare, dinamico e benvoluto da tutti.

Campagna rende omaggio ad un uomo, un padre di famiglia, un marito e un amico eccezionale, vittima inconsapevole del drammatico incidente che non ha segnato soltanto tutta la comunità locale ma anche le comunità limitrofe e la terra di Puglia.

Cosimo Filantropia lascia la moglie Ortigia, i figli Maria Giovanna e Marco, molti parenti e tanti tanti amici che gli hanno voluto bene.

Le esequie

Al rito funebre nella chiesa di San Bartolomeo questo pomeriggio anche l’amministrazione comunale con il Sindaco Biagio Luogo sarà presente per onorare un uomo, un amico, un campagnese doc.