Campagna: l’ultima settimana di campagna elettorale, in vista del turno di ballottaggio di domenica prossima, a Campagna si apre con uno scenario ormai definito

Non ci saranno apparentamenti ufficiali, nonostante alcuni incontri si siano consumati nelle ultime ore. E così Pierfrancesco D’Ambrosio e Biagio Luongo saranno chiamati non solo a mantenere saldi i propri ranghi, ma anche a tentare di calamitare attenzione e consensi in quella parte di elettorato che al primo turno ha riservato un clamoroso successo personale ad Attilio Busillo, il quale ha incassato il doppio dei consensi della somma delle sue liste di appoggio.

Le polemiche

Negli ultimi giorni, soprattutto dopo i risultati del primo turno, la campagna elettorale ha registrato qualche momento di polemica.

Non solo per qualche fracciatina tra i due candidati alla carica di sindaco, ma anche per una serie di prese di posizione di candidati e sostenitori. La partita elettorale, stando anche ai risultati del primo turno, appare quanto mai incerta.

Pierfrancesco D’Ambrosio si è assestato al primo posto tra i candidati a sindaco, ma sopravanzando Biagio Luongo di sole 54 schede, che in termini percentuali significa mezzo punto in più.

Risultati in bilico

Quindi risultati in bilico, ora gli elettori dovranno scegliere tra chi maggiormente avrà saputo interpretare la credibilità necessaria che deve avere un candidato per ottenere la fiducia degli elettori. Intanto incontri e riunioni continuano senza sosta, anche per la particolarità del territorio di Campagna, frastagliato in decine di località e frazioni. Ancora pochi giorni e poi bocce ferme, in attesa che si riaprano le urne domenica prossima, per il nuovo sindaco di Campagna e per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Intanto, è di queste ore la presa di posizione che arriva direttamente da Attilio Busillo, affidata ai social: “La mia scelta l’avevo fatta già lunedì 15, appena il risultato è stato chiaro. Non avrei mai fatto accordi politici con gli altri due competitor per il ballottaggio.

Nulla di personale ma soltanto perché rappresentano due progetti politici lontanissimi da quello che abbiamo presentato noi agli elettori” – scrive Busillo che poi aggiunge: “Il nostro progetto è stato capito dagli elettori ma non è stato sufficiente perché qualche “grande elettore” che pure voleva proporre una terza via non ha avuto il coraggio di combattere questa battaglia”. E infine gli auguri “Nuon voti a tutti aspettiamo insieme il nuovo sindaco per lavorare, ognuno con il proprio ruolo, per il bene di Campagna tutta”.