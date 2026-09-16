Campagna, la sindaca Amoruso assegna le deleghe a 10 consiglieri: i nomi

La sindaca di Campagna, Adele Amoruso, ha distribuito ufficialmente una serie di incarichi specifici a dieci consiglieri comunali di maggioranza, convalidati a seguito delle ultime consultazioni elettorali. L’iniziativa mira a rafforzare l’azione amministrativa sui temi strategici del territorio attraverso un’attività diretta di studio, impulso e supporto collaborativo all’indirizzo politico dell’amministrazione.

Trattandosi di un affiancamento operativo, la misura non comporta alcun cambio nell’ assetto di governo: i poteri decisionali, l’amministrazione attiva e l’adozione di atti a rilevanza esterna rimangono prerogativa esclusiva della giunta e dei responsabili tecnici dei servizi. I consiglieri incaricati riferiranno direttamente alla prima cittadina e potranno partecipare alle sedute di giunta o consiglio solo su sua espressa convocazione, senza esercitare funzioni vicarie. L’intera operazione garantisce la totale invarianza di spesa per il bilancio comunale, in quanto per l’esercizio di tali compiti non è prevista la corresponsione di alcuna indennità di carica né di gettoni di presenza.

Tutti i dossier e le competenze individuate dalla giunta

L’assegnazione copre ambiti chiave per lo sviluppo e la cura del territorio comunale. Nello specifico, i dieci consiglieri e le rispettive materie individuate sono:

Lelio Tommasiello : delegato alla Comunità Montana;

: delegato alla Comunità Montana; Liberato Naimoli : agricoltura, Città dell’Olio, valorizzazione dei prodotti del territorio, difesa del suolo e tutela delle acque;

: agricoltura, Città dell’Olio, valorizzazione dei prodotti del territorio, difesa del suolo e tutela delle acque; Angelo Caloia : servizi cimiteriali e rapporti con il consiglio comunale;

: servizi cimiteriali e rapporti con il consiglio comunale; Concetta Letteriello : tradizioni locali, identità locale e rapporti con gli enti religiosi;

: tradizioni locali, identità locale e rapporti con gli enti religiosi; Sabrina Tommasiello : politiche per lo sport;

: politiche per lo sport; Erica Nigro : sanità e medicina del territorio;

: sanità e medicina del territorio; Giulio Del Giudice : viabilità e cura del verde pubblico;

: viabilità e cura del verde pubblico; Rita Stabile : politiche giovanili;

: politiche giovanili; Armando Aiello : valorizzazione del centro storico;

: valorizzazione del centro storico; Marianna Stabile: urbanistica.

L’assetto operativo permetterà alla squadra di governo di presidiare capillarmente i settori di maggior interesse sociale ed economico per la comunità di Campagna.