Piana del Sele

Campagna, la sindaca Amoruso assegna le deleghe a 10 consiglieri: i nomi

La sindaca Adele Amoruso affida specifici incarichi a 10 consiglieri comunali a costo azzerato. Ecco l'elenco completo delle deleghe e le materie individuate

Di: Emilio Malandrino
Adele Amoruso

La sindaca di Campagna, Adele Amoruso, ha distribuito ufficialmente una serie di incarichi specifici a dieci consiglieri comunali di maggioranza, convalidati a seguito delle ultime consultazioni elettorali. L’iniziativa mira a rafforzare l’azione amministrativa sui temi strategici del territorio attraverso un’attività diretta di studio, impulso e supporto collaborativo all’indirizzo politico dell’amministrazione.

Trattandosi di un affiancamento operativo, la misura non comporta alcun cambio nell’ assetto di governo: i poteri decisionali, l’amministrazione attiva e l’adozione di atti a rilevanza esterna rimangono prerogativa esclusiva della giunta e dei responsabili tecnici dei servizi. I consiglieri incaricati riferiranno direttamente alla prima cittadina e potranno partecipare alle sedute di giunta o consiglio solo su sua espressa convocazione, senza esercitare funzioni vicarie. L’intera operazione garantisce la totale invarianza di spesa per il bilancio comunale, in quanto per l’esercizio di tali compiti non è prevista la corresponsione di alcuna indennità di carica né di gettoni di presenza.

Tutti i dossier e le competenze individuate dalla giunta

L’assegnazione copre ambiti chiave per lo sviluppo e la cura del territorio comunale. Nello specifico, i dieci consiglieri e le rispettive materie individuate sono:

  • Lelio Tommasiello: delegato alla Comunità Montana;
  • Liberato Naimoli: agricoltura, Città dell’Olio, valorizzazione dei prodotti del territorio, difesa del suolo e tutela delle acque;
  • Angelo Caloia: servizi cimiteriali e rapporti con il consiglio comunale;
  • Concetta Letteriello: tradizioni locali, identità locale e rapporti con gli enti religiosi;
  • Sabrina Tommasiello: politiche per lo sport;
  • Erica Nigro: sanità e medicina del territorio;
  • Giulio Del Giudice: viabilità e cura del verde pubblico;
  • Rita Stabile: politiche giovanili;
  • Armando Aiello: valorizzazione del centro storico;
  • Marianna Stabile: urbanistica.

L’assetto operativo permetterà alla squadra di governo di presidiare capillarmente i settori di maggior interesse sociale ed economico per la comunità di Campagna.

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